Спортивный директор «Рубина» отказался комментировать будущее защитника Ильи Самошникова в клубе

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что пока рано говорить на тему будущего защитника Ильи Самошникова.

«Не буду комментировать Самошникова, еще рано говорить об этом всем», — заявил Яровинский «РБ Спорт».

В летнее трансферное окно переход 24-летнего защитника «Рубина» Ильи Самошникова в «Динамо» сорвался в последний момент.

Напомним, соглашение Самошникова с казанским истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.