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Тренер «Уфы» Сафрониди: «Хочется, чтобы руководство республики прояснило ситуацию — будет команда или не будет»

Алина Савинова
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Старший тренер «Уфы» Николай Сафрониди прокомментировал результаты матча 15-го тура ФНЛ против «Енисея» (1:3).

«Хочу отметить команду соперника, «Енисей» показывает очень симпатичный футбол, что касается игры «Уфы», то так, как мы действовали в первом тайме играть нельзя. Будем делать выводы, в частности по стартовому составу, на мой взгляд, футболисты, которые вышли во втором тайме усилили игру. Конечно, нам нужно улучшать реализацию.

Для нас это уже второе поражение подряд, разные слухи ходят вокруг команды, естественно это не может не сказываться. Хочется, чтобы руководство республики прояснило ситуацию — будет команда или не будет, чтобы футболисты понимали, что дальше делать. Нужен конкретный четкий ответ: да или нет. Будем спонсировать, не будем. Это конечно не мои вопросы, но, не зная будущего, невозможно настраивать команду и требовать с нее результат", — приводит слова Сафрониди пресс-служба официального сайта клуба.

«Уфа» занимает 13-е место в турнирной таблице ФНЛ (16 очков), «Енисей» — четвертое (26 очков).

Источник: https://www.fcufa.pro/news-new/nikolaj-safronidi-nam-nuzhno-uluchshat-realizatsiyu
Николай Сафрониди
ФК Енисей
ФК Уфа
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2
 Балтика 15 7 7 1 25-16 28
3
 Рубин 15 7 5 3 27-18 26
4
 КАМАЗ 15 7 5 3 20-12 26
5
 Енисей 15 7 5 3 23-17 26
6
 Арсенал 15 7 4 4 23-17 25
7
 Волгарь 15 6 5 4 15-12 23
8
 Нефтехимик 15 6 4 5 15-11 22
9
 Шинник 15 6 3 6 17-16 21
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 Динамо Мх 15 5 6 4 13-13 21
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 СКА-Хаб. 15 5 5 5 24-18 20
12
 Кубань 15 4 4 7 15-16 16
13
 Уфа 15 4 4 7 11-20 16
14
 Акрон 15 3 7 5 12-20 16
15
 Велес 15 4 1 10 12-26 13
16
 Краснодар-2 15 3 3 9 11-25 12
17
 Родина 15 2 5 8 11-21 11
18
 Волга 15 1 5 9 10-24 8
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СКА-Хаб. – Велес
 6 : 0
23.10 15:00
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Динамо Мх – Кубань
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23.10 16:00
Краснодар-2 – Алания
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Шинник – КАМАЗ
 1 : 0
23.10 17:00
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 3 : 2
23.10 18:00
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 2 : 2
23.10 18:00
Родина – Нефтехимик
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