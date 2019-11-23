«Спартак-2» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Авангардом»

В матче 25-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Спартак-2» принимал «Авангард» из Курска. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

С середины первого тайма москвичи играли в меньшинстве после удаления защитника Даниила Петрунина.

Олимп — ФНЛ

25-й тур

«Спартак-2» (Москва) — «Авангард К» (Курск) — 1:1 (0:1)

Голы: Гоцук, 18 (0:1). Руденко, 69 (1:1).

«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Маслов, Петрунин, Воропаев, Баду (Самбу, 90), Васильев (Актисов, 35), Глушенков, Володкин, Маркитесов, Игнатов, Руденко.

«Авангард К» (Курск): Чагров, Гоцук (Никитин, 62), Тимошин, Лелюкаев, Дашаев, Кубышкин, Бреев, Каюмов (Григорьев, 75), Машуков (Войнов, 90+2), Земсков, Минаев.

Предупреждения: Петрунин, 17. Бреев, 58. Тимошин, 66. Глушенков, 85.

Удаление: Петрунин, 32.

Судья: Кошко (Белореченск).

23 ноября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».