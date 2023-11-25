Дубль Грузнова принес «Кубани» победу над «Соколом»

«Кубань» в гостях обыграла «Сокол» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:1.

Дублем за краснодарцев отметился Илья Грузнов. 26-летний форвард забил на 45+1-й и 63-й минутах. Еще одним голом на 47-й минуте отличился Альберт Шарипов.

Единственный мяч хозяев на 28-й минуте забил Никита Козловский.

«Сокол» остался в меньшинстве на 83-й минуте — вторую желтую карточку получил Данил Казанцев.

«Кубань» (20 очков) поднялась из зоны вылета и вышла на 15-е место в ФНЛ. «Сокол» (20) уступает краснодарцам по дополнительным показателям и идет на 16-й строчке в турнирной таблице.