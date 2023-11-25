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Сегодня, 15:54

Дубль Грузнова принес «Кубани» победу над «Соколом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Кубань» в гостях обыграла «Сокол» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:1.

Дублем за краснодарцев отметился Илья Грузнов. 26-летний форвард забил на 45+1-й и 63-й минутах. Еще одним голом на 47-й минуте отличился Альберт Шарипов.

Единственный мяч хозяев на 28-й минуте забил Никита Козловский.

«Сокол» остался в меньшинстве на 83-й минуте — вторую желтую карточку получил Данил Казанцев.

«Кубань» (20 очков) поднялась из зоны вылета и вышла на 15-е место в ФНЛ. «Сокол» (20) уступает краснодарцам по дополнительным показателям и идет на 16-й строчке в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 20-й тур
25 нояб, 14:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
1:3
Кубань

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Кубань
ФК Сокол (Саратов)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 19 11 4 4 21-8 37
2
 Тюмень 19 10 5 4 28-16 35
3
 Химки 19 10 5 4 30-20 35
4
 Акрон 19 10 4 5 26-14 34
5
 Арсенал 19 8 8 3 24-15 32
6
 Алания 19 8 7 4 23-21 31
7
 Родина 19 6 7 6 28-19 25
8
 КАМАЗ 19 6 7 6 19-18 25
9
 Енисей 19 7 3 9 29-27 24
10
 Торпедо 19 6 6 7 17-20 24
11
 СКА-Хаб. 19 6 5 8 19-22 23
12
 Шинник 19 6 5 8 25-33 23
13
 Нефтехимик 19 5 6 8 14-20 21
14
 Ленинградец 19 5 5 9 15-22 20
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 19 4 6 9 17-26 18
18
 Черноморец 19 3 9 7 17-25 18
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Сокол – Кубань
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Ленинградец – Тюмень
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Волгарь – Шинник
 - : -
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Арсенал – КАМАЗ
 - : -
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