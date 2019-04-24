"Сочи" победил "Луч" и приблизился к лидеру чемпионата

"Сочи" добился минимальной победы в матче 33-го тура ОЛИМП-ФНЛ против "Луча" – 1:0. Единственный мяч забил форвард гостей Николай Обольский.

"Сочи" набрал 61-е очко и остался на втором место в турнирной таблице, уступая лидирующему "Тамбову" одно очко. "Луч" занимает 13-ю строчку, имея в своем активе 40 баллов.

Олимп – ФНЛ

33-й тур

"Луч" (Владивосток) – "Сочи" – 0:1 (0:0)

Гол: Обольский, 65.

"Луч" (Владивосток): Котляров, Степанец, Марущак, Насадюк, Замалиев, Павленко, Кротов, Дзахов (Хлебородов, 79), Пономаренко, Визнович, Гордиенко (Часовских, 71).

"Сочи": Заболотный, Н.Калугин, Юрганов, Бычков, Маргасов, Казаев (Саламатов, 67), Бурмистров, Песегов (Косянчук, 86), Касаев (Бахтияров, 74), Померко, Барсов (Обольский, 63).

Предупреждения: Гордиенко, 69. Померко, 77. Степанец, 77. Песегов, 86.

Судья: Амелин (Тула).

24 апреля. Владивосток. Стадион "Динамо".