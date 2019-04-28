"Сочи" обыграл "Томь" в матче 34-го тура Олимп-ФНЛ – 3:1.

В составе победителей отличились Максим Барсов, Евгений Пегесов и Николай Обольский. За томский клуб забил Никита Каккоев.

"Сочи", набрав 64 очка, занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. "Томь", в активе которой 57 очков, на 3-м месте.

Олимп – ФНЛ

34-й тур

"Сочи" – "Томь" (Томск) – 3:1 (1:1)

Голы: Барсов, 37 (1:0). Каккоев, 45+2 (1:1). Песегов, 73 – с пенальти (2:1). Обольский, 83 (3:1).

"Сочи": Заболотный, Калугин, Почивалин (Маргасов, 46), Юрганов, Лагатор, Казаев (Обольский, 70), Бурмистров, Песегов (Миладинович, 87), Касаев (Горбунов, 69), Померко, Барсов.

"Томь" (Томск): Мелихов, Бугаев, Каккоев, Мануйлов, Шумских, Сасин (И.Д.Андреев, 80), Ставпец, Шалаев, Макурин, Калинский, Абдулавов (Крапухин, 84).

Предупреждения: Шумских, 18. Бурмистров, 30. Ставпец, 34. Барсов, 40. Мануйлов, 55. Шалаев, 71. Каккоев, 89.

Удаление: Барсов, 66 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

28 апреля. Сочи. Стадион "Фишт".

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