Слуцкий: «Рубин» может подписать еще двоих футболистов этим летом, команда сформирована на 90 процентов»

Слуцкий рассказал, что «Рубин» может подписать еще двоих футболистов этим летом

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о трансферных планах команды на это лето.

«Мы ведем переговоры еще по двум позициям, на финишной прямой по этим двум игрокам. Всегда может кто-то еще появиться вдруг неожиданно, учитывая, что трансферное окно длинное. Но если эти два игрока сложатся, то можно говорить, что на 90 процентов команда сформирована.

Когда прибудут Йевтич и Фамейе? Они получают рабочую визу. Йевтич прибывает ориентировочно 13 июня, а Фамейе – во вторник. Собирается ли Йевтич остаться в «Рубине»? Если он прилетает, то, наверное, мы с ним обсудили эту тему», - приводит официальный сайт казанцев слова Слуцкого.

Также специалист рассказал о ситуации с защитником Монтассаром Тальби и полузащитником Оливером Абильдгором, которые могут покинуть команду.

«Пока нет никакой ясности. УЕФА до 30 июня обязана принять какое-то решение по легионерам. От этого решения будут зависеть все действия не только по Тальби и Абильдгору, но и по всем иностранным игрокам, которые у нас есть на контракте», - добавил Слуцкий.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место в РПЛ и вылетел в ФНЛ-1.

Этим летом клуб из Казани подписал шестерых футболистов: Джоэла Фамейе, Дмитрия Кабутова, Валерия Чуперку, Артема Попова, Александра Зотова и Олега Иванова.