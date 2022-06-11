Слуцкий рассказал о первой тренировке «Рубина» на предсезонных сборах

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о первой тренировке команды на предсезонных сборах.

«Это обычная тренировка, втягивающее занятие. В первый день мы делаем аэробный тест. Мы должны получить большое количество данных для оценки текущего состояния игроков, чтобы максимально правильно распределить нагрузку в дальнейшем. Какие ощущения от состава? Обжегшись на молоке, дуешь на воду. Состав еще будет чиститься, потому что у нас появились новички, вернулись игроки из аренд, еще не доехали Йевтич и Фамейе по визовым причинам.

Планы на сборы? Подготовиться хорошо к сезону — будем готовиться на своей базе в Казани. У нас уже есть определенное понимание по спаррингам, но я думаю, что мы опубликуем полный список спарринг-партнеров, когда он будет в окончательном виде. С 11 июня начинаем готовиться в двухразовом режиме», — приводит официальный сайт казанцев слова Слуцкого.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место в РПЛ. В следующем сезоне команда будет выступать в ФНЛ-1.