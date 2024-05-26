Звезда легкой атлетики призналась в наличии третьего соска. И это сделало ее популярной

Удивительная история секс-символа прыжков с шестом.

Кто такая Джесс Гарднер

Будущая звезда легкой атлетики Джесс Гарднер родилась в Линкольне. С детства девочка была активной, поэтому родители отдали ее в школу North Star («Полярная звезда» — англ.) в родном городе, где она начала заниматься прыжками в высоту.

В 2022 году Джесс заняла 15-е место на чемпионате Big Ten в помещении и показала свой лучший результат сезона — 3,97 метра. Сейчас прыгунья сосредоточена на прыжках в высоту, где пока ее лучшим результатом является 4,17 метра.

При этом спортсменка уделяет много внимания и образованию. В 2024 году она окончила Университет Небраски по специальности «реклама и связи с общественностью». А до этого Джесс получила образование в сфере бизнеса. Но и на этом она не намерена останавливаться. Легкоатлетка мечтает получить еще медицинскую специальность.

Фото из соцсетей Джесс Гарднер

Вообще Гарднер очень разносторонняя девушка. В свободное время она любит рисовать, делать косметические процедуры, медитировать, заниматься тяжелой атлетикой и йогой. Много времени уходит и на социальные сети, где она активно набирает подписчиков.

А еще ее постоянно сравнивают с гимнасткой Оливией Данн из штата Луизиана, которая тоже стала популярной за счет яркой внешности при довольно посредственных спортивных результатах.

Фото из соцсетей Джесс Гарднер

Третий сосок

Особую популярность девушка приобрела после ролика в TikTok, где сообщила, что у нее есть третий сосок.

«Это правда, у меня есть третий сосок, я не буду врать. Раньше мне было стыдно, но я просто собираюсь принять это. В детстве сестра называла меня тройным соском», — призналась девушка.

На самом деле все началось с того, что во время соревнований она случайно засветила свой третий сосок. Это заметили некоторые фанаты и обратились к ней за пояснениями. К тому же яркая блондинка часто публикует фото в бикини, выступает в обтягивающем спортивном костюме, и никто до этого не замечал у нее анатомических особенностей.

Спортсменка решила рассказать о своем секрете откровенно в TikTok. Ее искренность в одночасье сделала девушку популярной. Ролик с признанием набрал уже больше миллиона просмотров.

Одни выражали слова восхищения смелостью спортсменки, другие признавались, что у них тоже есть некие физические изъяны. Нашлись и те, у кого так же, как и у Джесс, есть три соска и даже больше.

Тренер прыгуньи Бен Хэммонс похвалил свою ученицу за честность.

«Джесс — прекрасная спортсменка и человек, она вдохновила многих, и я горжусь тем, что она такая уверенная в себе», — сказал тренер.

Фото из соцсетей Джесс Гарднер

Вообще, по данным научных исследований, третий сосок имеют от одного до пяти процентов населения во всем мире. Национальный институт здравоохранения США приводит статистику, что больше двух сосков среди американцев имеется почти у 200 тысяч человек. Как правило, дополнительные соски значительно меньше размером и больше похожи на бородавки или крупную родинку. Располагаются они чаще всего с левой стороны.

История Гарднер очень важна для общественности. Она может помочь победить стеснительность людям, которые чувствуют себя ущемленными из-за каких-либо изъянов на теле.

И, кстати, легкоатлетка — не первая публичная личность, кто рассказал о дополнительном соске. Голливудские звезды Зак Эфрон, Марк Уолберг и Тильда Суинтон также признавались в такой аномалии.