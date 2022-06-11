Бояринцев высказался об уходе с поста главного тренера «Родины»

Бывший главный тренер «Родины» Денис Бояринцев высказался о своем уходе с поста главного тренера команды.

«Контракт у меня закончился. Сейчас приходит другой специалист. Клуб хочет дальше идти с более опытным тренером, который бы решал задачу выхода в РПЛ. Обиды никакой нет. Это абсолютно рабочая ситуация. Дальнейшие планы? Есть предложения из второй лиги. Но мне хочется двигаться вперед и поработать в ФНЛ. Сейчас нужно взять небольшую передышку, а дальше уже решать, что делать», — сказал Бояринцев «СЭ».

44-летний Бояринцев тренировал «Родину» с июня 2021 года. В сезоне-2021/22 команда заняла первое место в группе 3 первенства ФНЛ-2 и вышла в ФНЛ.

Новым главным тренером «Родины» стал Дмитрий Парфенов.