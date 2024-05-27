Жирков — о «Балтике»: «Они показывали хороший футбол, но пропускали в концовках»

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» прокомментировал вылет «Балтики» из РПЛ.

«Жалко «Балтику». Они показывали хороший и красивый футбол, но пропускали в концовках, как в матче с «Динамо» и вылетели. Так как я часто бываю в Калининграде, мне бы хотелось больше ходить на премьер-лигу», — сказал Жирков «СЭ».

«Балтика» завершила сезон на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ и вылетела в первую лигу.