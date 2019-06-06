Скворцов перешел в "Химки"

Полузащитник Алексей Скворцов подписал контракт с "Химками". Детали соглашения не сообщаются.

Игрок является воспитанником петербургского "Зенита". Первым профессиональным клубом игрока стал пермский "Амкар". Также в карьере футболиста были "Гандзасар" (Армения), "Карелия", "Динамо" (Киров), "Енисей", "Волгарь", "Тамбов" и "Тосно". В составе клуба из Ленинградской области футболист стал обладателем Кубка России 2017/18, в финальном матче открыв счет, забив в ворота курского "Авангарда".

Прошлый сезон полузащитник провел в "Нижнем Новгороде", где выходил на поле в 26 матчах и отметился двумя голами и четырьмя голевыми передачами.