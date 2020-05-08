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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

«СКА-Хабаровск» подписал новый контракт с главным тренером

10:53
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«СКА-Хабаровск» и главный тренер Алексей Поддубский заключили новое трудовое соглашение. Контракт рассчитан на один год, сообщает Twitter клуба.

С рядом футболистов клуба из Хабаровска, у которых заканчиваются контракты, ведутся переговоры о продлении.

Сезон в чемпионате Олимп-ФНЛ был прерван и, скорее всего, уже не возобновится. После 27 туров «СКА» занимает 7-е место с 43 очками.

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