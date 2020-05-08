«СКА-Хабаровск» и главный тренер Алексей Поддубский заключили новое трудовое соглашение. Контракт рассчитан на один год, сообщает Twitter клуба.

С рядом футболистов клуба из Хабаровска, у которых заканчиваются контракты, ведутся переговоры о продлении.

???"СКА-ХАБАРОВСК" ПОДПИСАЛ НОВЫЙ КОНТРАКТ С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ

«СКА-Хабаровск» и главный тренер Алексей Поддубский заключили новое трудовое соглашение сроком на один год.

С рядом футболистов нашего клуба, у которых заканчиваются контракты, ведутся переговоры о продлении. pic.twitter.com/qtqir07frV — ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) May 8, 2020

Сезон в чемпионате Олимп-ФНЛ был прерван и, скорее всего, уже не возобновится. После 27 туров «СКА» занимает 7-е место с 43 очками.