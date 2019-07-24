"СКА-Хабаровск" победил "Чайку" благодаря дублю Кацаева

"СКА-Хабаровск" одержал первую победу в нынешнем сезоне Олимп-ФНЛ. В матче 4-го тура хабаровчане обыграли "Чайку" - 2:0. Оба мяча провел хавбек Адлан Кацаев.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

4-й тур

"Чайка" (Песчанокопское) - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - 0:2 (0:2)

Голы: Кацаев, 8 (0:1). Кацаев, 12 - с пенальти (0:2).

"Чайка": Арапов (М.В.Киселев, 56), Вяткин, Демченко (А.В.Павленко, 41), Бычков, Дубовой, Крамаренко (А.Ахъядов, 64), Текучев (Н.С.Глушков, 70), Безденежных, Белоус, Машнев (Д.С.Карташов, 40), Подбельцев.

"СКА-Хабаровск": Обухов, Шляков, Суслов, Зайцев, Квеквескири (Г.Труфанов, 86), Камилов, Малеев (И.Кузьмичев, 66), Никифоров (М.Эльмурзаев, 87), Кацаев (А.Максименко, 80), Горулев, Брагин (Р.Гаджимурадов, 90+3).

Предупреждения: Крамаренко, 50. А.В.Павленко, 61. Камилов, 62. Квеквескири, 82.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

24 июля. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''.