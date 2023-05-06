«СКА-Хабаровск» и «Алания» сыграли вничью

«СКА-Хабаровск» и «Алания» сыграли вничью в матче 30-го тура первой лиги — 0:0. Встреча прошла в Хабаровске.

«Алания» занимает 3-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 52 очка. «СКА-Хабаровск» располагается на 10-й строчке — 38 очков.

В следующем туре «Алания» примет «Краснодар-2» 13 мая. «СКА-Хабаровск» на выезде сыграет против «Велеса» в этот же день.