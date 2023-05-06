Дубль Окладникова принес «Енисею» победу над «КАМАЗом»
«Енисей» на своем поле обыграл «КАМАЗ» в матче 30-го тура первой лиги — 2:1.
В составе победителей дублем отметился нападающий Андрей Окладников. Форвард отличился на 27-й и 69-й минутах встречи. На 40-й минуте Окладников не реализовал пенальти.
За «КАМАЗ» единственный мяч забил полузащитник Александр Гаглоев на 82-й минуте.
«Енисей» занимает 4-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 48 очков. «КАМАЗ» располагается на 10-й строчке — 38 очков.
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|7
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|7
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|
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|29
|8
|9
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|33
|
15
|Велес
|29
|8
|5
|16
|29-45
|29
|
16
|Уфа
|29
|6
|8
|15
|27-38
|26
|
17
|Волга
|29
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|11
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|26
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34 тур
|6.05
|09:00
|
СКА-Хаб. – Алания
|0 : 0
|6.05
|11:30
|
Енисей – КАМАЗ
|2 : 1
|6.05
|16:00
|
Динамо Мх – Нефтехимик
|- : -
|6.05
|16:00
|
Шинник – Волгарь
|- : -
|6.05
|17:00
|
Арсенал – Велес
|- : -
|6.05
|19:00
|
Балтика – Кубань
|- : -
|6.05
|19:00
|
Краснодар-2 – Рубин
|- : -
|7.05
|15:00
|
Родина – Уфа
|- : -
|7.05
|17:00
|
Акрон – Волга
|- : -
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|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
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КАМАЗ
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