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Сегодня, 13:31

Дубль Окладникова принес «Енисею» победу над «КАМАЗом»

Мария Гусева
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«Енисей» на своем поле обыграл «КАМАЗ» в матче 30-го тура первой лиги — 2:1.

В составе победителей дублем отметился нападающий Андрей Окладников. Форвард отличился на 27-й и 69-й минутах встречи. На 40-й минуте Окладников не реализовал пенальти.

За «КАМАЗ» единственный мяч забил полузащитник Александр Гаглоев на 82-й минуте.

«Енисей» занимает 4-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 48 очков. «КАМАЗ» располагается на 10-й строчке — 38 очков.

Россия. ФНЛ. 30-й тур
06 мая, 11:30. Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
2:1
КАМАЗ

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2022-2023/
Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК КАМАЗ
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 15 13 1 49-25 58
2
 Рубин 29 15 11 3 46-25 56
3
 Алания 30 14 10 6 46-31 52
4
 Енисей 30 12 12 6 37-31 48
5
 Волгарь 29 11 11 7 35-28 44
6
 Динамо Мх 29 10 11 8 21-20 41
7
 Нефтехимик 29 10 10 9 27-24 40
8
 Родина 29 10 9 10 32-34 39
9
 СКА-Хаб. 30 9 11 10 42-37 38
10
 КАМАЗ 30 9 11 10 33-33 38
11
 Арсенал 29 10 7 12 34-36 37
12
 Шинник 29 10 7 12 32-35 37
13
 Акрон 29 7 15 7 29-32 36
14
 Кубань 29 8 9 12 32-33 33
15
 Велес 29 8 5 16 29-45 29
16
 Уфа 29 6 8 15 27-38 26
17
 Волга 29 5 11 13 21-37 26
18
 Краснодар-2 29 5 7 17 18-46 22
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6.05 09:00
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 - : -
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