Дубль Окладникова принес «Енисею» победу над «КАМАЗом»

«Енисей» на своем поле обыграл «КАМАЗ» в матче 30-го тура первой лиги — 2:1.

В составе победителей дублем отметился нападающий Андрей Окладников. Форвард отличился на 27-й и 69-й минутах встречи. На 40-й минуте Окладников не реализовал пенальти.

За «КАМАЗ» единственный мяч забил полузащитник Александр Гаглоев на 82-й минуте.

«Енисей» занимает 4-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 48 очков. «КАМАЗ» располагается на 10-й строчке — 38 очков.