"Шинник" обыграл "Нижний Новгород" и возглавил таблицу ФНЛ. 38-летний Низамутдинов снова забил

"Шинник" обыграл "Нижний Новгород" в матче 3-го тура Олимп-ФНЛ - 3:1. Победный мяч в составе ярославцев провел Эльдар Низамутдинов. 38-летний форвард забил два мяча в трех играх на старте сезона.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

3-й тур

"Нижний Новгород" - "Шинник" (Ярославль) - 1:3 (1:2)

Голы: Самойлов, 3 (0:1). Низамутдинов, 10 (0:2). Портнягин, 13 (1:2). Пугин, 84 (1:3).

"Нижний Новгород": Анисимов, Морозов, Абрамов, Темников (Федорив, 83), Ставпец (Игнатович, 66), Сапета (Салугин, 75), Комолов, Чудин, Сергеев (Максименко, 67), Голышев (Палиенко, 70), Портнягин.

"Шинник": Яшин, Первушин, Щербаков, Самойлов (Бакаев, 83), Алейников (Эктов, 78), Дроздов, Олейников (Пухов, 72), Зинков, Кожемякин, Визнович (Самодин, 64), Низамутдинов (Пугин, 62).

Предупреждения: Морозов, 29. Яшин, 50. Бакаев, 88. Дроздов, 90+5. Палиенко, 90+5.

Судья: Чебан (Москва).

19 июля. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".