Гол Глушкова принес махачкалинскому «Динамо» победу над «КАМАЗом»

«Динамо» из Махачкалы обыграло «КАМАЗ» в матче 26-го тура первой лиги — 1:0. Игра прошла в Каспийске.

Единственный гол в этой встрече забил Никита Глушков на 90+8-й минуте.

«КАМАЗ» заканчивал матч в меньшинстве. Александр Гаглоев получил две желтые карточки и покинул поле на 77-й минуте.

Махачкалинское «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 37 очков. «КАМАЗ» располагается на 9-й строчке — 36 очков.