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Сегодня, 18:29

Гол Глушкова принес махачкалинскому «Динамо» победу над «КАМАЗом»

Мария Гусева
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«Динамо» из Махачкалы обыграло «КАМАЗ» в матче 26-го тура первой лиги — 1:0. Игра прошла в Каспийске.

Единственный гол в этой встрече забил Никита Глушков на 90+8-й минуте.

«КАМАЗ» заканчивал матч в меньшинстве. Александр Гаглоев получил две желтые карточки и покинул поле на 77-й минуте.

Махачкалинское «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 37 очков. «КАМАЗ» располагается на 9-й строчке — 36 очков.

Россия. ФНЛ. 26-й тур
08 апр, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо
1:0
КАМАЗ

Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК КАМАЗ
0
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 26 14 11 1 45-22 53
2
 Рубин 26 12 11 3 39-24 47
3
 Алания 26 12 8 6 41-28 44
4
 Енисей 26 11 11 4 34-25 44
5
 Волгарь 26 10 9 7 29-23 39
6
 Динамо Мх 26 9 10 7 18-18 37
7
 Шинник 26 10 6 10 31-30 36
8
 Арсенал 26 10 6 10 33-33 36
9
 КАМАЗ 26 9 9 8 28-25 36
10
 СКА-Хаб. 26 9 8 9 38-31 35
11
 Акрон 26 7 13 6 28-28 34
12
 Нефтехимик 26 8 9 9 21-24 33
13
 Родина 26 8 8 10 27-32 32
14
 Кубань 26 8 6 12 28-29 30
15
 Велес 26 7 4 15 25-42 25
16
 Уфа 25 6 6 13 25-34 24
17
 Волга 26 4 9 13 19-36 21
18
 Краснодар-2 25 4 6 15 16-41 18
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 0 : 0
8.04 14:00
Велес – Алания
 1 : 2
8.04 16:00
Акрон – Енисей
 1 : 1
8.04 16:00
Арсенал – Кубань
 1 : 2
8.04 16:00
Шинник – Волга
 2 : 2
8.04 16:30
Динамо Мх – КАМАЗ
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