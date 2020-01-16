Руденко и Гордюшенко отправились на первый сбор «Торпедо»

«Торпедо» отправилось на первый учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Катании с 16 по 29 января. Как сообщал ранее «СЭ», к команде присоединился полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко. Александр Руденко арендован «автозаводцами» у «Спартака-2».

Вратари: Алексей Кеняйкин, Дмитрий Цицилин, Николай Цыган

Защитники: Сергей Божин, Григорий Гвардеев, Павел Калошин, Руслан Магаль, Артем Самсонов, Максим Шоркин, Сергей Шустиков, Роман Шишкин



Полузащитники: Владислав Адаев*, Артур Галоян, Астемир Гордюшенко*, Александр Елисеев, Константин Кертанов, Андрей Лях, Равиль Нетфуллин, Александр Орехов, Александр Рязанцев, Данила Смирнов*;



Нападающие: Степан Ашарин*, Игорь Лебеденко, Иван Сергеев, Александр Руденко.



* - футболисты на просмотре.