"Ротор" обыграл "Томь" и возглавил турнирную таблицу ФНЛ

"Ротор" одержал победу над "Томью" (1:0) в матче 7-го тура Олимп-ФНЛ. В составе волгоградцев единственный гол с пенальти на 83 минуте забил Мухаммад Султонов.

"Ротор" имеет в активе 16 очков и возглавляет турнирную таблицу ФНЛ. "Томь" – 14 очков и 5-я строчка.

"Томь" прервала свою беспроигрышную шестиматчевую серию

Олимп - ФНЛ

7-й тур

"Томь" (Томск) - "Ротор" (Волгоград) - 0:1 (0:0)

Гол: Султонов, 83 - с пенальти.

"Томь" (Томск): Вавилин, Запрягаев, Пенчиков, Шумских, Эдиев, Талалай, Калинский (Каккоев, 59), Киреенко (Гасилин, 71), Шалаев, Казанков (Плетнев, 86), Житнев (Тлупов, 76).

"Ротор" (Волгоград): Нестеренко, Хомуха, Пискунов, Ненахов, Байрыев, Султонов, Шарипов (Самсонов, 71), Горбунов (Попов, 87), Алейник, Булия (Николаев, 53), Муллин (Евсеев, 81).

Предупреждения: Запрягаев, 43. Алейник, 45+1. Талалай, 66. Шумских, 75. Попов, 90+3.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

10 августа. Томск. Стадион "Труд".