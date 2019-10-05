«Ротор» обыграл «Мордовию» в матче 16-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0. Волгоградцы занимают третье место в таблице, на 3 очка отставая от идущих вторыми «Химок».

Первенство России

Олимп — ФНЛ

16-й тур

«Мордовия» (Саранск) — «Ротор» (Волгоград) — 0:1 (0:0)

Гол: Султонов, 63.

«Мордовия»: Шебанов, Стрелов, Ятченко, Юсупов, Климов, Поярков, Дворецков, Соболев (Мухаметшин, 81), Буранов (Орлов, 69), Навлетов, Ермаков (Бояркин, 74).

«Ротор»: Нестеренко, Хомуха, Ненахов, Удалый, Ткачук, Горбунов (Евсеев, 71), Фатуллаев, Султонов, Попов, Песегов, Муллин (Саная, 63).

Предупреждения: Буранов, 3. Стрелов, 41.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

5 октября. Саранск. Стадион «Старт».

«Армавир» — «Текстильщик» (Иваново) — 2:0 (2:0)

Голы: Тучевич, 37 (1:0). Безлихотнов, 43 (2:0).

«Армавир»: Матюша, Кутин, Васильев, Тучевич, Хайруллов, Безлихотнов (Абдул Гафар, 73), Падерин (Лусикян, 73), Гурфов, Рзаев (Переверзев, 59), Замалиев, Калмыков (Поляков, 58).

«Текстильщик»: Зириков, Н.Радченко, Фомин, Макушкин, Гайдуков (Алексеев, 46), Попов (Чибиров, 60), Сиротов, Батов, Сидоров (Демин, 69), Горюшкин, А.Радченко (Юрченко, 46).

Предупреждения: Падерин, 17. Гурфов, 72.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

5 октября. Армавир. Стадион «Юность».

«Факел» (Воронеж) — «Томь» (Томск) — 0:0

«Факел»: Бучнев, Смирнов, Лихачев, Соловьев, Микушин, Петрусев (Букия, 81), Рябокобыленко (Косянчук, 51), Дмитриев, Мастерной, Гладышев (Коробкин, 90), Хлебородов (Верулидзе, 73).

«Томь»: Вавилин, Каленкович, Пенчиков, Горбатюк, Эдиев, Казанков (Сасин, 72), Плетнев (Мануйлов, 59), Шалаев, Калинский, Талалай, Житнев (Тлупов, 67).

Предупреждения: Рябокобыленко, 14. Гладышев, 22. Талалай, 36. Каленкович, 65.

Судья: Матюнин (Москва).

5 октября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».