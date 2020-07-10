Бывший генеральный директор «Спартака», а сейчас руководитель «Факела», ставший героем Разговора по пятницам, рассказал о том, с какими трудностями столкнулся в Воронеже на первых порах.

— Из клубов, которые еще весной числились в ФНЛ, пандемия не пощадила «Луч», «Армавир», «Авангард» и «Мордовию». За «Факел» опасения были?

— Нет. Мы-то с кризисом столкнулись раньше, чем остальные. Когда в июле 2019-го пришел в «Факел», клуб с долгом в районе 100 миллионов рублей находился на грани банкротства. Причем была возможность потратить деньги на усиление состава и занять 10-12 место, показав резкий скачок за последние годы. Болельщики хлопали бы в ладоши, говорили бы, как все круто. Под эти аплодисменты я бы покинул «Факел», а он бы вскоре прекратил существование.

— Сомнительная перспектива.

— Вот именно. Есть в нашем футболе менеджеры, которых не волнует, что клуб накапливает долги. Живут сегодняшним днем. У меня другой подход. Поэтому сказал: «Пускай болельщики будут недовольны, оскорбляют меня, но место в таблице сейчас не главное. Для начала нужно вытащить «Факел» из долговой ямы».

— Удалось?

— Да! За год все закрыли. А благодаря остановке чемпионата создали небольшую финансовую «подушку». Вообще решение не доигрывать сезон в ФНЛ позволило многим клубам сэкономить. Эти деньги реально помогли. А то бы к лету еще минимум три-четыре команды повторили бы печальный путь «Луча» и «Мордовии». Ну а мы теперь можем спокойно заниматься развитием клуба, поднимать инфраструктуру. Год назад у «Факела» не было ничего, даже своего автобуса. Увидев офис, я ужаснулся. Сотрудники клуба ютились в какой-то каморке...

— На стадионе?

— В жилом доме, где квартиру на первом этаже переделали под офисное помещение. Команде было негде тренироваться, потому что база находилась в чудовищном состоянии, а центральному стадиону, который принадлежит профсоюзам, клуб задолжал огромную сумму.

— Стадион в Воронеже совсем старенький.

— Да, обветшал. Чтобы пройти лицензирование, мы устранили многочисленные недочеты, но прекрасно понимаем — болельщики заслуживают более комфортных условий. Надеюсь, скоро в городе начнется строительство новой арены, которая будет вмещать 8 тысяч зрителей.

— Капитан «Енисея» Александр Харитонов, судя по документам, опубликованным в интернете, зарабатывает полтора миллиона рублей в месяц. Для «Факела» — цифра немыслимая?

— Не только для «Факела» — вообще для ФНЛ! В голове не укладывается, как в первом дивизионе можно платить футболисту такие деньги.

— У вас потолок — 300 тысяч рублей?

— Отвечу так: средняя зарплата игроков «Факела» — 215 тысяч. А когда прошлым летом начинали комплектовать команду, человек семь получали 50 тысяч рублей в месяц.

— Теперь ясно, почему «Факел» провалил первый круг.

— Я приступил к работе за две недели до старта чемпионата, когда на контракте в клубе был один игрок. Так что практически всю команду пришлось собирать по остаточному принципу.

— Хорошо, в этом году из ФНЛ никто не вылетает.

— Уверен, мы бы выкарабкались. Зимой усилились, показывали неплохую игру. У команды было все, чтобы решить задачу и остаться в ФНЛ по спортивному принципу. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

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