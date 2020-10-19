РФС разрешила «Текстильщику» играть в Иваново

«Текстильщик» получил право проводить домашние матчи ФНЛ в Иваново, сообщает официальный Twitter клуба. РФС по ходатайству гендиректора клуба Юрия Ермакова временно повысила категорию стадиона до второй, что позволяет проводить игры второго по силе дивизиона.

Ближайшую домашнюю игру «Текстильщик» проведет 28 октября против «Торпедо».

«Текстильщик» проводил домашние матчи в Иваново до 13 сентября, однако три последние домашние игры (со «Спартаком-2», «Крыльями Советов» и «Факелом») провел в Москве, Ярославле и Домодедово соответственно.

На арене было сертифицировано новое искусственное покрытие, вторая категория присвоена до 6 октября 2021 года.