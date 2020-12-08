Арбитр Максим Матюнин исключен из списка судей РФС

Арбитр Максим Матюнин исключен из списка арбитров Российского футбольного союза до окончания расследования правоохранительными органами дела о договорных матчах, сообщает сайт РФС.

«Исключить из списка судей, ассистентов судьи на матчи Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ и Бетсити Кубка России по футболу, утвержденного Постановлением Бюро Исполкома РФС № 237.7 от 01 августа 2020 года, с учетом полученного Представления Следственного департамента МВД России от 2 декабря 2020 года: Максима Валерьевича Матюнина», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что Матюнин и судья Антон Качанов отстранены от назначений на матчи. Причиной отстранения стала проверка в отношении арбитров, которых заподозрили в организации договорных матчей.