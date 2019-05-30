Решение об участии "Мордовии" в ФНЛ будет принято 4 июня

"Мордовия" пройдет процедуру повторного лицензирования Российского футбольного союза (РФС) 4 июня.

​– Было рассмотрено шесть апелляционных жалоб. Пять из них были удовлетворены – это клубы "Текстильщик", "Луч-Энергия", "Чайка", "Авангард" и "Балтика". Решение по "Мордовии" мы перенесли на 4 июня, – цитирует начальника отдела лицензирования РФС Евгения Летина ТАСС.

По итогам сезона 2018/19 "Мордовия" заняла 12-е место в Олимп-ФНЛ, набрав 47 очков. 17 мая клуб из Саранска получил отказ в выдаче лицензии РФС второго уровня из-за невыполнения обязательных критериев.