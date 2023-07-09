Президент «Торпедо» Савин — о поисках спортивного директора: «Кандидаты, которых хотели, отказывают»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, что пока не удалось найти подходящего кандидата на должность спортивного директора клуба.

— В мае, в июне вы говорили о том, что клуб в поисках спортивного директора. Вы нашли кандидата?

— Нет. Те кандидаты, которых мы хотели, отказываются, — приводит «РБ Спорт» слова Савина.

— Почему?

— Видимо, у них есть более интересные предложения из дивизиона высшего.

— Правда ли, что одним из кандидатов был г-н Евменов из «Енисея»?

— Нет, не был. Мы с ним не вели переговоры.

По итогам минувшего сезона «Торпедо» заняло последнюю, 16-ю, строчку в турнирной таблице РПЛ и вылетело в первую лигу.