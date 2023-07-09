Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 14:41

Президент «Торпедо» Савин — о поисках спортивного директора: «Кандидаты, которых хотели, отказывают»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, что пока не удалось найти подходящего кандидата на должность спортивного директора клуба.

— В мае, в июне вы говорили о том, что клуб в поисках спортивного директора. Вы нашли кандидата?

— Нет. Те кандидаты, которых мы хотели, отказываются, — приводит «РБ Спорт» слова Савина.

— Почему?

— Видимо, у них есть более интересные предложения из дивизиона высшего.

— Правда ли, что одним из кандидатов был г-н Евменов из «Енисея»?

— Нет, не был. Мы с ним не вели переговоры.

По итогам минувшего сезона «Торпедо» заняло последнюю, 16-ю, строчку в турнирной таблице РПЛ и вылетело в первую лигу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-torpedo-sportivnogo-direktora-my-ne-nashli-kandidaty-kotory-h-hoteli-otkazy-vayut/
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
0
Читайте также
Русский волейболист вынес США в матче Лиги наций! Подвиг нашего аргентинца
«Спартак» в ожидании трансферов. И снова без победы над «Акроном»
Из-за потопа в микрорайоне Сочи на одной из улиц машины смыло в овраг
В Госдуме предложили бесплатно давать землю семьям после десяти лет брака
Опубликованы кадры уничтожения западной бронетехники в ходе контрнаступления Украины
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Измайлов: «По итогам драфта ФНЛ четыре игрока находятся на просмотре в профессиональных клубах»

Бердыев станет новым главным тренером махачкалинского «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
2
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
3
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
4
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
5
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
6
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
7
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
8
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
9
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
10
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
11
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
12
 Волгарь 0 0 0 0 0-0 0
13
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кубань 0 0 0 0 0-0 0
15
 Ленинградец 0 0 0 0 0-0 0
16
 Сокол 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тюмень 0 0 0 0 0-0 0
18
 Черноморец 0 0 0 0 0-0 0
Новости
RSS RSS
Все новости