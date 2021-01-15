Председатель КДК РФС прокомментировал снятие 6 очков с брянского «Динамо»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение применить жесткие санкции к брянскому «Динамо».

В матче чемпионата Олимп ФНЛ против «Иртыша» (1:0) за команду сыграли футболисты с положительными тестами на коронавирус. Команде из Брянска засчитано техническое поражение, а также с нее сняты еще три очка.

«Главным тренером А.Н. Горбачевым, начальником команды В.В. Корнеевым были допущены многочисленные нарушения требований санитарного регламента, что поставило под угрозу жизнь и здоровье футболистов и иных лиц, участвующих в соответствующем матче.

В частности, футболисты «Динамо» своевременно не были извещены руководством и ответственными лицами клуба о результатах медицинских исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Кроме того, футболисты «Динамо» — А.В. Сапаев, П.Д. Баранов, Г.А. Чиркин — и массажист А.А. Попов в силу наличия у указанных лиц положительных результатов тестов на COVID-19 не имели права принимать участия в матче 6-го тура ФНЛ с ФК «Иртыш» 30 августа 2020 года.

В действиях начальника команды Валерия Корнеева КДК РФС был установлен состав дисциплинарных нарушений, предусмотренных статьями 122 и 123 Дисциплинарного регламента РФС. Это выразилось в том числе в предоставлении ФНЛ заведомо недостоверной информации посредством электронных сообщений мобильного приложения WhatsApp об отсутствии в «Динамо» в период с 29 августа 2020 года по 2 сентября 2020 года (5 суток) положительных результатов ПЦР-тестов, в предоставлении делегату ФНЛ заведомо подложных медицинских справок о прохождении тестов футболистами — Алексеем Сапаевым, Павлом Барановым, Григорием Чиркиным — и массажистами Альбертом Поповым и Владимиром Якушиным, во внесении в протокол матча заведомо недостоверных сведений об участии в матче Якушина. В действиях главного тренера Александра Горбачева КДК РФС был установлен состав дисциплинарного нарушения, предусмотренного статьей 124.1 Дисциплинарного регламента РФС, что выразилось в совершении им действий, повлекших неправомерное участие вышеуказанных игроков ФК «Динамо-Брянск» в матче с «Иртышом», — приводит текст заявления Григорьянца официальный сайт РФС.