Побегалов заявил, что отказался возглавить «Шинник»

Бывший главный тренер «Шинника» Александр Побегалов поделился мнением о том, что он может возглавить ярлславцев.

«Нет, [это] невозможно. Был ли разговор с руководством «Шинника»? Был. Отказался ли я? Да», — цитирует Побегалова «РБ Спорт».

30 ноября «Шинник» объявил об уходе Дмитря Хомухи с поста главного тренера. Ярославцы набрали 24 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.