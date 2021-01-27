Пиняев прячется от директора «Чертаново». Забавный ролик клуба со сборов
23:23
«Чертаново» в своих официальных социальных сетях опубликовал смешное видео со сборов команды во время паузы в чемпионате ФНЛ.
В ролике футболист команд Сергей Пиняев и блогер Элхан Салахов играют в приставку после отбоя и причутся, когда в номер заходит директор клуба Николай Ларин.
Клуб находится в зоне вылета и занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 26 встречах.
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