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Пиняев прячется от директора «Чертаново». Забавный ролик клуба со сборов

23:23

«Чертаново» в своих официальных социальных сетях опубликовал смешное видео со сборов команды во время паузы в чемпионате ФНЛ.

В ролике футболист команд Сергей Пиняев и блогер Элхан Салахов играют в приставку после отбоя и причутся, когда в номер заходит директор клуба Николай Ларин.

Клуб находится в зоне вылета и занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 26 встречах.

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