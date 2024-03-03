Первая лига (ФНЛ): расписание и трансляции матчей 3 марта

Четыре матча в рамках 21-го тура Первой лиги пройдут в воскресенье, 3 марта. «СЭ» публикует расписание и трансляции игр. Время начала игр — московское.

3 марта, воскресенье

«Акрон» — «Родина» (16:00)

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Волгарь» — «СКА-Хабаровск» (16:00)

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Арсенал» — «Черноморец» (16:30)

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Нефтехимик» — «Алания» (17:30)

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

Бюро исполкома РФС утвердило регламент переходных (стыковых) матчей между командами РПЛ и первой лиги сезона-2023/24. В соответствии с этим документом первые игры пройдут 29 мая, ответные — 1 июня.

ФНЛ: результаты матчей первой лиги и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте.