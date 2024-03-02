Стыки между командами РПЛ и первой лиги пройдут 29 мая и 1 июня

Бюро исполкома РФС утвердило регламент переходных (стыковых) матчей между командами РПЛ и первой лиги сезона-2023/24. В соответствии с этим документом первые игры пройдут 29 мая, ответные — 1 июня.

Допускается перенос встречи на другой срок (день или час) при возникновении форс-мажорных обстоятельств.