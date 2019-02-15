Перед "Балтикой" поставили задачу сохранить прописку в ФНЛ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что перед "Балтикой" стоит задача по сохранению места в Футбольной национальной лиге.

- Задача - сохранить место в Олимп - ФНЛ, в этом сезоне, понятно, говорить о чем-то большем с учетом не очень удачного старта не стоит. Такую задачу пока ставим, - приводит слова Алиханова ТАСС. - С точки зрения селекции, мне кажется, они пошли правильным путем, начав работать с молодыми футболистами и воспитанниками "Балтики", на мой взгляд, это правильная политика, мы ее поддерживаем.

На данный момент "Балтика" находится в зоне вылета из ФНЛ. Она занимает 16-е место, имея в своем активе 25 очков после 24 туров. По ходу сезона в клубе сменились генеральный директор и главный тренер. Вместо Кирилла Котова пост директора занял Тажутдин Кучукаев, а после Игоря Ледяхова работать с игроками начал Евгений Калешин.

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