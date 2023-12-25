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Горелов хотел бы вернуться в «Ростов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Ростова» Павел Горелов заявил, что хотел бы, чтобы дончане предложили ему вернуться.

«У меня нет обиды на «Ростов». Я думаю, что если бы я заслуживал, то мне дали бы шанс, но пока что я его не получил. Ничего страшного, может быть, еще будет. Хотел бы вернуться в «Ростов»? Думаю, да. Мой родной город, родная команда. Если бы мне поступило предложение, я бы точно его рассматривал», — приводит слова Горелова «РБ Спорт».

20-летний Горелов является воспитанником академии «Ростова». В нынешнем сезоне он провел за «КАМАЗ» 20 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-gorelov-hotel-by-vernut-sya-v-rostov-rodnaya-komanda/
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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