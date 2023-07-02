Защитник московского «Динамо» Осокин прошел просмотр в махачкалинском «Динамо»
По информации «СЭ», защитник московского «Динамо» Денис Осокин может продолжить карьеру в махачкалинском «Динамо».
20-летний россиянин успешно прошел просмотр в дагестанском клубе, сторонам осталось лишь договориться о финансовых условиях сделки. Ожидается, что московская команда сохранит за собой приоритетное право выкупа футболиста.
Осокин — воспитанник московского «Динамо». Он провел за основную команду бело-голубых один матч — в августе 2022 года защитник принял участие в игре команды против «Ростова» (0:2) в FONBET Кубке России.
Футболист является капитаном «Динамо-2».
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13
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|Факел
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15
|Рубин
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
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|22.07
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Пари НН – Зенит
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|22.07
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