"Нижний Новгород" на выезде победил "Спартак-2"

"Нижний Новгород" победил "Спартак-2" в матче 28-го тура Олимп-ФНЛ. Нижегородцы поднялись на шестое место в турнирной таблице, от зоны переходных матчей их отделяет 1 очко.

Первенство России

Олимп-ФНЛ

28-й тур

"Спартак-2" (Москва) - "Нижний Новгород" - 1:2 (0:1)

Голы: Давыдов, 18 (0:1). Фомин, 78 - с пенальти (0:2). Руденко, 85 (1:2).

"Спартак-2": Терешкин, Гапонов, Воропаев, Петрунин, Фольмер, Полубояринов, Бакалюк, Тюнин, Васильев, Маркитесов, Руденко.

"Нижний Новгород": Анисимов, Хайруллов, Морозов, Федорив, Абрамов (Абазов, 79), Фомин, Носов (Воробьев, 62), Игнатович, Аюпов (Хрипков, 69), Палиенко, Давыдов (Делькин, 54).

Предупреждения: Воропаев, 6. Давыдов, 20. Руденко, 21. Аюпов, 37. Морозов, 46. Фомин, 75. Полубояринов, 76. Федорив, 81.

Судья: Анопа (Благовещенск).

24 марта. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".