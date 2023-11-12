«Нефтехимик» — «Торпедо»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор матча 18-го тура «Нефтехимик» — «Торпедо» (0:0).

Обе команды продлили свои серии без побед до 3 игр подряд. У нижнекамцев 2 поражения и 1 ничья, у москвичей 2 ничьи и 1 поражение.

«Торпедо» занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ с 23 очками, «Нефтехимик» идет на 13-й строчке с 20 очками.