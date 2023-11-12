«Нефтехимик» — «Торпедо»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги
На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор матча 18-го тура «Нефтехимик» — «Торпедо» (0:0).
Обе команды продлили свои серии без побед до 3 игр подряд. У нижнекамцев 2 поражения и 1 ничья, у москвичей 2 ничьи и 1 поражение.
«Торпедо» занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ с 23 очками, «Нефтехимик» идет на 13-й строчке с 20 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тюмень
|18
|10
|5
|3
|27-13
|35
|
2
|Акрон
|18
|10
|4
|4
|26-13
|34
|
3
|Динамо Мх
|18
|10
|4
|4
|18-7
|34
|
4
|Химки
|18
|9
|5
|4
|26-19
|32
|
5
|Алания
|18
|8
|7
|3
|22-17
|31
|
6
|Арсенал
|17
|6
|8
|3
|19-15
|26
|
7
|Енисей
|18
|7
|3
|8
|29-25
|24
|
8
|Родина
|18
|6
|6
|6
|27-18
|24
|
9
|КАМАЗ
|18
|6
|6
|6
|17-16
|24
|
10
|Торпедо
|18
|6
|5
|7
|16-19
|23
|
11
|СКА-Хаб.
|18
|6
|4
|8
|18-21
|22
|
12
|Шинник
|18
|6
|4
|8
|23-31
|22
|
13
|Нефтехимик
|18
|5
|5
|8
|14-20
|20
|
14
|Сокол
|17
|5
|4
|8
|17-29
|19
|
15
|Черноморец
|18
|3
|9
|6
|17-24
|18
|
16
|Ленинградец
|18
|4
|5
|9
|14-22
|17
|
17
|Кубань
|18
|4
|4
|10
|13-24
|16
|
18
|Волгарь
|18
|3
|6
|9
|16-26
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.11
|16:00
|
Волгарь – Ленинградец
|1 : 2
|12.11
|10:00
|
Енисей – Шинник
|4 : 1
|12.11
|16:00
|
Динамо Мх – СКА-Хаб.
|2 : 0
|12.11
|16:00
|
Тюмень – Кубань
|3 : 0
|12.11
|17:00
|
Нефтехимик – Торпедо
|0 : 0
|12.11
|17:00
|
КАМАЗ – Алания
|1 : 1
|12.11
|18:00
|
Химки – Акрон
|2 : 2
|12.11
|19:00
|
Родина – Черноморец
|4 : 0
|13.11
|18:30
|
Сокол – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|9
|П
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|15
|1
|2
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