Матчи ФНЛ 9 марта: расписание и где смотреть прямые трансляции

9 марта, в субботу, пройдут три матча 22-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций и временем начала игр (мск).

Расписание трансляций матчей ФНЛ 9 марта

10:00. «Енисей» — «Акрон». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv . ru и во «ВКонтакте»

14:00. «Шинник» — «Родина». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv . ru и во «ВКонтакте»

14:00. «Волгарь» — «Химки». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv . ru и во «ВКонтакте»

После 21 тура «Химки» главного тренера Андрея Талалаева лидируют в турнирной таблице первой лиги. На второй строчке расположился тульский «Арсенал» (38). На третьем месте — махачкалинское «Динамо» (37).

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.