Матчи ФНЛ 9 марта: расписание и где смотреть прямые трансляции
Трансляции матчей ФНЛ 9 марта бесплатно покажут во «ВКонтакте»
9 марта, в субботу, пройдут три матча 22-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций и временем начала игр (мск).
Расписание трансляций матчей ФНЛ 9 марта
- 10:00. «Енисей» — «Акрон». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и во «ВКонтакте»
- 14:00. «Шинник» — «Родина». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и во «ВКонтакте»
- 14:00. «Волгарь» — «Химки». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и во «ВКонтакте»
После 21 тура «Химки» главного тренера Андрея Талалаева лидируют в турнирной таблице первой лиги. На второй строчке расположился тульский «Арсенал» (38). На третьем месте — махачкалинское «Динамо» (37).
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|22
|12
|6
|4
|35-20
|42
|
2
|Динамо Мх
|22
|12
|4
|6
|23-11
|40
|
3
|Арсенал
|22
|10
|9
|3
|28-15
|39
|
4
|Акрон
|22
|11
|5
|6
|30-19
|38
|
5
|Тюмень
|22
|10
|6
|6
|28-20
|36
|
6
|Родина
|22
|9
|7
|6
|34-20
|34
|
7
|Алания
|22
|8
|9
|5
|24-25
|33
|
8
|Нефтехимик
|22
|8
|6
|8
|20-20
|30
|
9
|Торпедо
|22
|7
|7
|8
|19-21
|28
|
10
|Енисей
|22
|8
|3
|11
|33-32
|27
|
11
|Шинник
|22
|7
|6
|9
|27-35
|27
|
12
|КАМАЗ
|22
|6
|8
|8
|19-22
|26
|
13
|СКА-Хаб.
|22
|6
|7
|9
|20-26
|25
|
14
|Ленинградец
|22
|6
|6
|10
|16-24
|24
|
15
|Сокол
|22
|6
|6
|10
|19-35
|24
|
16
|Кубань
|22
|5
|6
|11
|17-28
|21
|
17
|Черноморец
|22
|4
|9
|9
|20-28
|21
|
18
|Волгарь
|22
|4
|8
|10
|18-29
|20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.03
|15:00
|
Черноморец – Шинник
|- : -
|18.03
|15:00
|
Ленинградец – Енисей
|- : -
|18.03
|17:00
|
Химки – Нефтехимик
|- : -
|18.03
|17:00
|
Тюмень – Алания
|- : -
|18.03
|17:30
|
Акрон – Сокол
|- : -
|18.03
|18:00
|
СКА-Хаб. – Торпедо
|- : -
|18.03
|18:00
|
Арсенал – Волгарь
|- : -
|18.03
|19:30
|
Родина – Кубань
|- : -
|18.03
|19:30
|
КАМАЗ – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|12
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|17
|1
|4
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|15
|1
|3
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|20
|1
|3
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