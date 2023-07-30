«Химки» обыграли «Нефтехимик» в матче первой лиги
«Химки» на выезде обыграли «Нефтехимик» в третьем туре первой лиги — 1:0.
В составе подмосковной команды отличился Хетаг Хосонов, который реализовал пенальти на 87-й минуте матча.
В следующем матче «Химки» сыграют с «Шинником» 5 августа, а «Нефтехимик» встретится с «Черноморцем» 6 августа.
«Ленинградец» дома сыграл вничью с «Родиной» — 1:1. В составе хозяев забил Виталий Жиронкин. Ответный мяч оформил Амур Калмыков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|3
|3
|0
|0
|11-2
|9
|
2
|Торпедо
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|
3
|СКА-Хаб.
|3
|2
|0
|1
|4-1
|6
|
4
|Тюмень
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
5
|Сокол
|3
|2
|0
|1
|4-6
|6
|
6
|Родина
|3
|1
|2
|0
|5-1
|5
|
7
|Ленинградец
|3
|1
|2
|0
|2-1
|5
|
8
|Алания
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
9
|КАМАЗ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Енисей
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|
11
|Нефтехимик
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|
12
|Шинник
|3
|1
|0
|2
|4-6
|3
|
13
|Химки
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
14
|Черноморец
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
15
|Арсенал
|3
|0
|2
|1
|1-5
|2
|
16
|Динамо Мх
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
17
|Кубань
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
18
|Волгарь
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
|28.07
|20:00
|
Акрон – Арсенал
|5 : 1
|29.07
|18:00
|
Сокол – СКА-Хаб.
|1 : 0
|30.07
|16:00
|
Торпедо – Черноморец
|1 : 1
|30.07
|16:00
|
Шинник – Волгарь
|2 : 1
|30.07
|17:00
|
Тюмень – Енисей
|1 : 0
|30.07
|18:00
|
Ленинградец – Родина
|1 : 1
|30.07
|18:00
|
Нефтехимик – Химки
|0 : 1
|30.07
|19:00
|
Динамо Мх – Кубань
|- : -
|31.07
|17:00
|
Алания – КАМАЗ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|3
|
|
Владлен Бабаев
Сокол
|2
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|2
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|2
|
|
Артур Арустамян
КАМАЗ
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|2
|0
|0
|
|
Гаррик Левин
Кубань
|2
|0
|2
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