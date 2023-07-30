«Химки» обыграли «Нефтехимик» в матче первой лиги

«Химки» на выезде обыграли «Нефтехимик» в третьем туре первой лиги — 1:0.

В составе подмосковной команды отличился Хетаг Хосонов, который реализовал пенальти на 87-й минуте матча.

В следующем матче «Химки» сыграют с «Шинником» 5 августа, а «Нефтехимик» встретится с «Черноморцем» 6 августа.

«Ленинградец» дома сыграл вничью с «Родиной» — 1:1. В составе хозяев забил Виталий Жиронкин. Ответный мяч оформил Амур Калмыков.