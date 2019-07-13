"Наш дом - Восточка". Болельщики "Торпедо" устроили акцию протеста на матче с "Балтикой"

Болельщики "Торпедо" устроили акцию протеста на матче 2-го тура первенства Олимп-ФНЛ против "Балтики" из-за переноса игры со стадиона "Торпедо" на Восточной улице на резервную арену. Причина - реконструкция арены.

Встреча проходит на поле академии "Спартака". Ранее фанаты "Торпедо" заявили об отказе от поддержки команды. Пришедшие болельщики скандируют "Наш дом - "Восточка".

«Наш дом - Восточка». Протест болельщиков против переноса матча с «Балтикой» на стадион им. Фёдора Черенкова #торпедо pic.twitter.com/Kgu8u0boEM — Константин Колмаков (@kolmofficial) 13 июля 2019 г.