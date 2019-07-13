17:19 | Футбол — Олимп - ФНЛ

"Наш дом - Восточка". Болельщики "Торпедо" устроили акцию протеста на матче с "Балтикой"

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Болельщики "Торпедо" устроили акцию протеста на матче 2-го тура первенства Олимп-ФНЛ против "Балтики" из-за переноса игры со стадиона "Торпедо" на Восточной улице на резервную арену. Причина - реконструкция арены. 

Встреча проходит на поле академии "Спартака". Ранее фанаты "Торпедо" заявили об отказе от поддержки команды. Пришедшие болельщики скандируют "Наш дом - "Восточка".

 

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