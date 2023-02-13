Нападающий Саная покинул «Енисей»

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Нападающий Анзор Саная покидает ФК «Енисей» по соглашению сторон, сообщает сайт команды первой лиги.

«Мы благодарны Анзору за 2,5 года совместной работы. Желаем успехов в дальнейших карьерных шагах!», — подчеркнул спортивный директор ФК «Енисей» Антон Евменов.

33-летний форвард провел за красно-синих 68 матчей и забил 14 голов.