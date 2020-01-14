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«Мордовия» планирует закончить сезон на «Мордовия-Арене». До этого команда играла на стадионе «Старт»

17:14
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«Мордовия» рассчитывает сыграть домашние матчи второй половины сезона ФНЛ на стадионе «Мордовия Арена».

— У нас уже есть предварительный договор на проведение матчей на «Мордовия Арене», стадион перешел под юрисдикцию республики, — цитируют «РИА «Новости» директора клуба Николая Левина. — Есть понимание, что клуб должен играть именно там, нам об этом было сказано властями. Мы рассчитываем на это.

Домашние матчи первой половины сезона саранская команда проводила на стадионе «Старт», а на «Мордовия Арене» матчи РПЛ играл «Тамбов».

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200114/1563408648.html

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