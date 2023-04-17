Министр спорта Татарстана оценил назначение Рахимова главным тренером «Рубина»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что приглашение Рашида Рахимова на пост главного тренера футбольного клуба «Рубин» в заключительной части сезона связано с тем, что команда больше не могла себе позволить терять очки в борьбе за выход в РПЛ.

«Задача «Рубина» звучит однозначно — выход в РПЛ, поэтому был приглашен более опытный специалист. Уткульбаев является нашим товарищем, но наравне с успешными матчами была и череда ничейных результатов, а нам сейчас нужны только победы. Первая игра показала, что принято правильное решение: был совсем другой футбол, другие эмоции, которых не хватало. И болельщик вернулся на стадион — мы установили сезонный рекорд посещаемости», — приводит слова Леонова ТАСС.

12 апреля стало известно о том, что Рахимов возглавил «Рубин». На данный момент казанский клуб занимает второе место в турнирной таблице первой лиги. Команда набрала 47 очков за 26 туров.