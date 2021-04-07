«Томь» сыграла вничью с «Краснодаром-2»

«Томь» дома сыграла вничью с «Краснодаром-2» (1:1) в матче 35-го тура ФНЛ. В составе команды хозяев гол забил Артем Симонян, у гостей — Рустам Халназаров.

«Томь» с 29 очками занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Краснодар-2» — 16-я строчка и 38 баллов.

Олимп — ФНЛ

35-й тур

«Томь» (Томск) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 1:1 (0:1)

Голы: Халназаров, 25 (0:1). Симонян, 89 (1:1).

«Томь» (Томск): Арапов, Лапшов, Евсеев (Зуев, 60), Денисов (Пенчиков, 79), Синяк (Мильдзихов, 79), Сакович, Кривцов, Талалай, Симонян, Косарев (Леонов, 86), Дмитриев (Файзуллин, 55).

«Краснодар-2» (Краснодар): Ещенко, Исаенко, Иванов, Корнюшин, Бородин, Пелих (Сергеев, 84), Якимов, Черников, Халназаров (Воротников, 63), Апеков (Григорян, 62), Сабуа.

Предупреждения: Иванов, 26. Кривцов, 29. Якимов, 39. Черников, 43. Халназаров, 61. Воротников, 68. Денисов, 75. Лапшов, 79.

Судья: Сафьян (Москва).

7 апреля. Томск. Стадион «Труд».

«Енисей» на своем поле одержал победу над «СКА-Хабаровск» (2:0) в параллельной встрече.

«Енисей» (Красноярск) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 2:0 (1:0)

Голы: Ломакин, 28 (1:0). Зотов, 90+2 (2:0).

«Енисей» (Красноярск): Опарин, Марков, Кичин, Цховребов, Гарбуз, Ломакин (Зотов, 65), Иванов (Раздорских, 72), Шаболин (Песиков, 46), Лескано (Саная, 46), Ланин, Глушков (Комков, 90+3).

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Городовой, Тарадуда, Эммерсон, Мануйлов, Большаков, Безлихотнов, Квеквескири, Батютин (Базелюк, 76), Мартусевич, Булия (Георгиевский, 66), Барков.

Предупреждения: Ломакин, 17. Гарбуз, 35. Лескано, 45+3. Кичин, 64. Квеквескири, 65. Саная, 90+1.

Удаление: Мартусевич, 44.

Судья: Анопа (Благовещенск).

7 апреля. Красноярск. Стадион «Манеж Футбол-Арена Енисей».