"Луч" и "Тюмень" разошлись миром

"Луч" сыграл вничью с "Тюменью" (1:1) в матче 28-го тура Олимп-ФНЛ. У хозяев отличился Андрей Павленко, у гостей - Игорь Леонтьев.

"Луч" набрал 37 очков и занимает 12-е место. У "Тюмени" 27 очков и 18-я позиция. В следующем туре "Луч" на выезде сыграет с "Тамбовом", а "Тюмень" примет "Томь".

Олимп-ФНЛ

28-й тур

"Луч" (Владивосток) - "Тюмень" - 1:1 (1:1)

Голы: Павленко, 16 (1:0). Леонтьев, 23 (1:1).

"Луч": Котляров, Царикаев, Степанец, Марущак, Павленко, Замалиев (Кротов, 70), Машнев, Пономаренко, Дзахов (Белунов, 86), Визнович (Гордиенко, 57), Часовских (Хлебородов, 57).

"Тюмень": Бучнев, Коваленко, Васиев, Бем, Лихачев, Фомин, Милосавлев (Глухов, 83), Чудин, Леонтьев, Рябокобыленко, Щербак (Ослоновский, 82).

Предупреждения: Замалиев, 36. Рябокобыленко, 40.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

24 марта. Владивосток. Стадион "Динамо".