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Липко покинул пост спортивного директора «Нижнего Новгорода»

23:23
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Пресс-служба «Нижнего Новгорода» сообщает, что Александр Липко покинул пост спортивного директора клуба. 44-летний специалист работал в команде с 2016 года.

«В Нижнем Новгороде я прожил более 20 лет, — приводит слова Липко пресс-служба «Нижнего Новгорода». - Этот город стал мне родным. Здесь я провел несколько незабываемых сезонов как игрок, а по окончании карьеры футболиста работал в нижегородских командах начальником селекционной службы, тренером, спортивным директором. У меня есть лицензия «А», и я планирую продолжить обучение в академии тренерского мастерства, дабы получить категорию PRO».

«Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ после 25 игр.

Дополнительная информация

http://fcnn.ru/nn-info/news/team/71373/

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