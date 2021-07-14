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Липецкий «Металлург» оштрафован за скандирование болельщиками провокационных кричалок

22:05
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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал липецкий «Металлург» на 50 тысяч рублей за скандирование зрителями нацистских кричалок на матче чемпионата Олимп — ФНЛ против «Томи», сообщает сайт РФС.

Встреча первого тура ФНЛ прошла в Химках 11 июля и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Металлурга».

Также на 50 тысяч рублей оштрафован клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) раменский «Сатурн» за демонстрацию зрителями атрибутики, содержащей нацистскую символику.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213996

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Иван Шитик все материалы автора

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