Липецкий «Металлург» оштрафован за скандирование болельщиками провокационных кричалок

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал липецкий «Металлург» на 50 тысяч рублей за скандирование зрителями нацистских кричалок на матче чемпионата Олимп — ФНЛ против «Томи», сообщает сайт РФС.

Встреча первого тура ФНЛ прошла в Химках 11 июля и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Металлурга».

Также на 50 тысяч рублей оштрафован клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) раменский «Сатурн» за демонстрацию зрителями атрибутики, содержащей нацистскую символику.