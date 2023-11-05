«Ленинградец» на своем поле сыграет против «Кубани» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги в воскресенье, 5 ноября. Игра пройдет на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию матча «Ленинградец» — «Кубань» можно будет в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Мелбет-Первой лиги, а также на сайте matchtv.ru. Ключевые события противостояния ФНЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

«Ленинградец» набрал 14 очков и идет на 16-м месте в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Кубани» 13 очков и 17-я строчка.

Узнать расписание трансляций 17-го тура Мелбет-Первой лиги можно в разделе «Календарь».

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