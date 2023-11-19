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Сегодня, 17:32

«Кубань» в меньшинстве не удержала победу над «СКА-Хабаровском»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Кубань» на своем поле сыграла вничью со «СКА-Хабаровском» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Счет на 4-й минуте открыл защитник хозяев Азат Байрыев. Гости смогли отыграться благодаря голу Артема Симоняна на 90+2-й минуте.

Краснодарцы играли в меньшинстве с 58-й минуты — красную карточку получил голкипер Дмитрий Терновский.

«СКА-Хабаровск» (23 очка) занимает 11-е место в ФНЛ после 19 туров. «Кубань» (17) остается последней в турнирной таблице первой лиги.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 19-й тур
19 нояб, 15:30. Кубань (Краснодар)
Кубань
1:1
СКА-Хабаровск
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
ФК Кубань
ФК СКА-Хабаровск
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 19 11 4 4 21-8 37
2
 Тюмень 19 10 5 4 28-16 35
3
 Акрон 19 10 4 5 26-14 34
4
 Химки 18 9 5 4 26-19 32
5
 Арсенал 19 8 8 3 24-15 32
6
 Алания 18 8 7 3 22-17 31
7
 КАМАЗ 19 6 7 6 19-18 25
8
 Енисей 19 7 3 9 29-27 24
9
 Родина 18 6 6 6 27-18 24
10
 Торпедо 18 6 5 7 16-19 23
11
 СКА-Хаб. 19 6 5 8 19-22 23
12
 Шинник 19 6 5 8 25-33 23
13
 Нефтехимик 18 5 5 8 14-20 20
14
 Сокол 18 5 4 9 17-32 19
15
 Волгарь 19 4 6 9 17-26 18
16
 Черноморец 18 3 9 6 17-24 18
17
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
18
 Кубань 19 4 5 10 14-25 17
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33 тур
34 тур
18.11 14:00
Шинник – КАМАЗ
 2 : 2
18.11 15:00
Акрон – Волгарь
 0 : 1
18.11 16:00
Динамо Мх – Тюмень
 3 : 1
19.11 10:00
Енисей – Арсенал
 0 : 2
19.11 15:30
Кубань – СКА-Хаб.
 1 : 1
19.11 17:00
Нефтехимик – Сокол
 - : -
19.11 17:00
Черноморец – Ленинградец
 - : -
20.11 17:00
Алания – Химки
 - : -
20.11 19:30
Торпедо – Родина
 - : -
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