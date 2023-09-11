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Сегодня, 21:37

«Кубань» объявила об уходе Григоряна с поста главного тренера команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Григорян.
Фото ФК «Кубань»

Главный тренер «Кубани» Александр Григорян покинул свой пост, сообщает пресс-служба краснодарцев.

Контракт с 56-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон. Имя нового главного тренера будет названо в ближайшее время.

Григорян возглавлял «Кубань» с мая этого года. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых одержала две победы, трижды сыграла вничью и уступила в семи встречах.

После 9 туров «Кубань» с 5 очками занимает предпоследнее место в первой лиге.

Источник: ФК «Кубань»
Футбол
ФК Кубань
Александр Григорян
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«Торпедо» в концовке вырвало победу над «Акроном» в первой лиге

Президент «Торпедо» заявил, что Щенников не перейдет в клуб в летнее трансферное окно
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 9 6 2 1 12-5 20
2
 Сокол 9 5 2 2 9-9 17
3
 Шинник 9 5 1 3 11-10 16
4
 Динамо Мх 9 4 3 2 8-5 15
5
 Акрон 9 4 2 3 14-7 14
6
 Тюмень 9 4 2 3 13-9 14
7
 Химки 9 4 2 3 10-8 14
8
 Торпедо 9 4 2 3 9-9 14
9
 Родина 9 3 4 2 15-9 13
10
 КАМАЗ 9 3 4 2 7-7 13
11
 СКА-Хаб. 9 3 3 3 9-9 12
12
 Енисей 9 3 2 4 13-13 11
13
 Арсенал 9 2 4 3 7-11 10
14
 Ленинградец 9 2 4 3 6-10 10
15
 Черноморец 9 1 7 1 6-6 10
16
 Нефтехимик 9 2 1 6 7-14 7
17
 Кубань 9 1 2 6 5-11 5
18
 Волгарь 9 0 3 6 7-16 3
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
9.09 16:00
Сокол – КАМАЗ
 1 : 1
9.09 17:00
Шинник – Черноморец
 2 : 1
9.09 18:00
Нефтехимик – Кубань
 2 : 1
10.09 08:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 1 : 1
10.09 13:30
Енисей – Родина
 2 : 2
10.09 18:00
Алания – Тюмень
 1 : 1
10.09 18:00
Ленинградец – Динамо Мх
 1 : 2
11.09 16:30
Арсенал – Химки
 0 : 2
11.09 19:30
Торпедо – Акрон
 1 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 6
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 7 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 3 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 7 1 0
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