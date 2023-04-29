«Акрон» сыграл вничью с «Кубанью» в первой лиге

«Акрон» на выезде сыграл вничью с «Кубанью» в матче 29-го тура первой лиги — 1:1.

Счет в игре на 31-й минуте открыл игрок клуба из Тольятти Илья Мосейчук. На 58-1 минуте футболист хозяев Андрес Понсе сравнял.

«Акрон» не может выиграть в первой лиге четвертый матч подряд. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице с 36 очками.

«Кубань» с 33 очками идет на 13-й строчке.

В другом матче «Волга» из Ульяновска обыграла «Краснодар-2» — 1:0. Забил Аслан Дашаев на 89-й минуте.